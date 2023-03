Quizz musical « live » Bulat-Pestivien Bulat-Pestivien Catégories d’Évènement: Bulat-Pestivien

Côtes-d'Armor

Quizz musical « live », 14 mai 2023, Bulat-Pestivien Bulat-Pestivien. Quizz musical « live » Salle polyvalente Bulat-Pestivien Côtes dArmor

2023-05-14 16:00:00 – 2023-05-14 17:30:00 Bulat-Pestivien

Côtes dArmor Bulat-Pestivien . Ce prochain QUIZ MUSICAL comprendra : 1 x musique de tango lent // 1 x musique classique ; 1 x musique de film // 5 x musiques de feuilletons TV // 26 x chansons, françaises sauf une. Nous terminerons par un chant collectif (personne ne se verra obligé de chanter), avec paroles disponibles en gros caractères distribuées au public. Nous avons choisi « VIENS, VIENS », chanson du répertoire de Marie LAFORET qui a eu un bon succès en avril 2019, à une des « soirées éveillées » de Saint-Nicodème. gerard.mourier22160@orange.fr Bulat-Pestivien

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Bulat-Pestivien, Côtes-d'Armor Autres Lieu Bulat-Pestivien Adresse Salle polyvalente Bulat-Pestivien Côtes dArmor Ville Bulat-Pestivien Bulat-Pestivien Departement Côtes dArmor Tarif Lieu Ville Bulat-Pestivien

Bulat-Pestivien Bulat-Pestivien Bulat-Pestivien Côtes dArmor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bulat-pestivien bulat-pestivien/

Quizz musical « live » 2023-05-14 was last modified: by Quizz musical « live » Bulat-Pestivien 14 mai 2023 Bulat-Pestivien Côtes-d’Armor Salle polyvalente Bulat-Pestivien Côtes dArmor

Bulat-Pestivien Bulat-Pestivien Côtes dArmor