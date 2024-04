Bulat Bluegrass festival Lieu-dit Plassen Ar Skol Bulat-Pestivien, vendredi 3 mai 2024.

Bulat Bluegrass festival Lieu-dit Plassen Ar Skol Bulat-Pestivien Côtes-d’Armor

N’hésitez pas à réserver votre week-end du 3, 4 et 5 mai ! 3 jours pour venir jouer, écouter, discuter et se rencontrer autour de cet univers bluegrass et old time!

Des rencontres centrées sur la pratique de la musique avec des ateliers instruments et chant, mais aussi des jams (improvisations) et scènes ouvertes, des concerts.

Parallèlement, vous pourrez également assister à une conférence animée par Eric Allart la musique Bluegrass origines et postérité, découvrir sur les murs du Ch’ty Coz une exposition de vieux vinyles Bluegrass -Oldtime.

Festival en partenariat avec l’atelier JusteCordes, la FBMA et l’association Un air de fête à Bulat

Vous retrouverez toutes les infos pratiques (hébergement, restauration etc) et le programme sur le site .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 16:00:00

fin : 2024-05-05 23:59:00

Lieu-dit Plassen Ar Skol Ch’ty Coz

Bulat-Pestivien 22160 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Bulat Bluegrass festival Bulat-Pestivien a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol