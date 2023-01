BUKOWSKI + ALTESIA Saint-Denis-de-Pile, 21 janvier 2023, Saint-Denis-de-Pile Saint-Denis-de-Pile.

BUKOWSKI + ALTESIA

Du courage, de l’abnégation, de la résilience… autant de mots susceptibles de résumer les valeurs du combo francilien qui, après avoir surmonté la pire des épreuves, aurait tout simplement pu jeter l’éponge.

Seulement, BUKOWSKI est bien plus qu’un simple groupe de rock. C’est une famille. Un clan emmené par Mathieu Dottel, chanteur-guitariste aussi tenace qu’inspiré, qui a tenu à continuer l’aventure après la disparition de son frère Julien, bassiste présent à ses côtés depuis le début de l’histoire lancée en 2007.

Pendant une quinzaine d’années, les musiciens ont écumé les salles, taillé la route, et sorti 5 albums, tous enregistrés avec cette incroyable sensation d’urgence mêlée à un son à la fois dense et puissant, sorte de croisement entre le stoner, le metal et le hard rock.

