BUKOWSKI On pourrait presque dire que BUKOWSKI a tout fait, tout vécu. Les galères des débuts puis la reconnaissance de ses pairs, la joie de signer son premier contrat discographique avant les inévitables déconvenues venues après, la bande de copains qui décident d’abord de se réunir ensemble mais qui devient plus que ça aux cours des années… Mais alors que le groupe est sur le point pour la deuxième fois (après l’édition 2012) de retourner le Hellfest, Strangers apparaît presque plus qu’un ‘simple’ cinquième album : c’est un nouveau départ. Et ce nouveau chapitre, ils ont décidé de le partager avec vous, le public. Pas pour se donner un genre, ni tenter de faire le buzz, non juste parce que BUKOWSKI est là pour et grâce à ses fans et c’est eux qu’ils veulent s’adresser directement. ► [https://www.facebook.com/Bukowskitheband](https://www.facebook.com/Bukowskitheband) ► [https://www.youtube.com/channel/UCLDJaMLV519LcCitCvb2TDw](https://www.youtube.com/channel/UCLDJaMLV519LcCitCvb2TDw) BLACK BOMB A Musique mêlant la rébellion du punk, l’énergie du hardcore et la puissance du thrash. Si ce style est l’apanage de plusieurs formations américaines célèbres, il a un seul et unique représentant en France depuis 23 ans : BLACK BOMB A. Black Bomb A, ce sont aussi plus de 1000 concerts (dont deux prestations au Hellfest en 2012 et 2018) qui ont laissé exsangues des fans toujours plus nombreux, prêts à manger dans la main du groupe. Une véritable expérience live tant le prodigieux échange d’énergie entre BBA et son public est monstrueusement communicatif. ► [https://www.facebook.com/BlackBombAOfficiel](https://www.facebook.com/BlackBombAOfficiel) ► [https://www.youtube.com/channel/UC9JvW1JqP7JRtRZDcMfcUig](https://www.youtube.com/channel/UC9JvW1JqP7JRtRZDcMfcUig) SWEET NEEDLES Sweet Needles est un quintet parisien à la croisée du rock et du metal. Sur scène, ils savent faire bouger le public au rythme de leurs morceaux où puissance, lourdeur et mélodies s’entrecroisent dans une homogénéité maîtrisée. Le groupe s’est déjà forgé une solide réputation avec de nombreux concerts et festivals en France et à l’étranger. Le groupe propose un premier album mature, éclectique et punchy, redonnant un vent de fraîcheur et d’avenir au hard rock, sans s’efforcer à rentrer dans une case. “TORMENTA” et sa production ont fait l’unanimité dans les médias. ► [https://www.facebook.com/SweetNeedles](https://www.facebook.com/SweetNeedles) ► [https://www.youtube.com/c/SweetNeedlesofficial](https://www.youtube.com/c/SweetNeedlesofficial) ———————————————————————- ►Ouverture : 19h00 ►Tickets : 15€ en prévente / 18€ sur place ►Bar sur place

