Stage de Danses bretonnes – Terroir Rennais avec Cédric Leblanc 18 et 19 novembre Buisson Ardent | Nancy 20,00 € pour les non adhérents et 15,00 € pour les adhérents

Ce mois ci, notre intervenant Cédric Leblanc vient directement de Bretagne pour nous enseigner les danses du pays Rennais et de Fougères avec un petit plus le dimanche matin : l’avant 2 de Bazouges

Ce stage est réservé à des danseurs qui maîtrisent les pas de base bretons

Le stage aura lieu samedi après midi de 14 à 18h, repas le soir sous forme d’auberge espagnole et mini fest noz jusqu’à 23 heures (apportez vos couverts et assiettes)

Dimanche matin de 8h30 à 11h15

Inscription obligatoire car le nombre de places est limité compte tenu des dimensions de la salle – contact : cercleceltiquelorraine@gmail.com

Buisson Ardent | Nancy 1249 Avenue Raymond Pinchard, 54000 Nancy Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Contact : cercleceltiquelorraine@gmail.com

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:00:00+01:00

2023-11-19T08:30:00+01:00 – 2023-11-19T11:15:00+01:00

