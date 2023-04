Roulmaboule – Noël à Buis, 9 décembre 2023, Buis-les-Baronnies.

Quatre êtres de la nuit vous donnent rendez-vous pour un bal de flammes, masqués et grimés. Roulmaboule, c’est la folie du cercle et des complémentaires. Le noir et le blanc se rencontrent et dansent en poésie..

2023-12-09 à 20:00:00 ; fin : 2023-12-09 . .

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Four beings of the night give you an appointment for a ball of flames, masked and dressed. Roulmaboule is the madness of the circle and the complementary. Black and white meet and dance in poetry.

Cuatro seres de la noche le invitan a un baile de llamas, enmascarados y disfrazados. Roulmaboule es la locura del círculo y lo complementario. El blanco y el negro se encuentran y bailan en la poesía.

Vier Wesen der Nacht verabreden sich mit Ihnen zu einem Flammenball, maskiert und verkleidet. Roulmaboule, das ist der Wahnsinn des Kreises und der Komplementärteile. Schwarz und Weiß treffen sich und tanzen in Poesie.

