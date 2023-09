Patrimoine vivant Lavande – Journées Européennes du Patrimoine Buis-les-Baronnies, 16 septembre 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Exposition « Lavande » à la chapelle St Trophime.

Présentation des collections à la salle Claude Bernard (couvent des ursulines) par Yves Girard le dimanche..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 17:00:00. .

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Lavender » exhibition in the St Trophime chapel.

Presentation of collections in the Claude Bernard room (ursulines convent) by Yves Girard on Sunday.

Exposición « Lavanda » en la capilla St Trophime.

Presentación de las colecciones en la sala Claude Bernard (convento de las ursulinas) por Yves Girard el domingo.

Ausstellung « Lavendel » in der Kapelle St Trophime.

Präsentation der Sammlungen im Saal Claude Bernard (Ursulinenkloster) durch Yves Girard am Sonntag.

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale