Black n’ cheap – Les Buissonnantes Place du Quinconce, 9 septembre 2023, Buis-les-Baronnies.

Black N’ Cheap, c’est un groupe de six musiciens basés dans le Vaucluse, avec chacun une belle expérience musicale, qui revisite les plus grands succès de la musique soul, pop, rock, funk..

2023-09-09 à 20:00:00 ; fin : 2023-09-09 . .

Place du Quinconce

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Black N’ Cheap is a group of six musicians based in the Vaucluse, each with a great musical experience, who revisit the greatest hits of soul, pop, rock, funk music.

Black N’ Cheap es un grupo de seis músicos afincados en Vaucluse, cada uno con una gran experiencia musical, que revisitan los grandes éxitos de la música soul, pop, rock y funk.

Black N’ Cheap ist eine Gruppe von sechs Musikern, die im Departement Vaucluse ansässig sind, jeder mit einer tollen musikalischen Erfahrung, die die größten Hits der Soul-, Pop-, Rock- und Funk-Musik neu aufleben lässt.

Mise à jour le 2023-04-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale