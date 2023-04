Shame on X – Fête votive Saint Laurent Place du Quinconce, 11 août 2023, Buis-les-Baronnies.

Shame on X, du rock qui déchaîne les passions et libère les tensions ! Un groupe atypique et décalé avec un répertoire de reprises aussi frenchies

qu’internationales : de Téléphone aux Red Hot en passant par Rita Mitsouko, Queen ou encore Lenny Kravitz !.

2023-08-11 à 21:30:00 ; fin : 2023-08-11 . .

Place du Quinconce

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Shame on X, rock that unleashes passions and releases tensions! An atypical and offbeat group with a repertoire of covers as French as international

from Téléphone to Red Hot, Rita Mitsouko, Queen or Lenny Kravitz!

Shame on X, ¡rock que desata pasiones y libera tensiones! Una banda atípica y fuera de lo común con un repertorio de versiones francesas e internacionales

¡de Téléphone a Red Hot, Rita Mitsouko, Queen o Lenny Kravitz!

Shame on X, Rockmusik, die Leidenschaften entfesselt und Spannungen löst! Eine atypische und schräge Band mit einem Repertoire an ebenso französischen wie französischen Coversongs

als auch international: von Téléphone über Rita Mitsouko, Queen oder Lenny Kravitz bis hin zu den Red Hot!

Mise à jour le 2023-04-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale