Radio byzance – Fête votive Saint Laurent Centre ville, 10 août 2023, Buis-les-Baronnies.

Aux saveurs de cumbia, de musique de l’Est, et d’autres

sonorités rappelant aussi bien le trip-hop que la techno,

les fréquences métissées de Radio Byzance mêlent grooves

caribéens et mélodies apatrides..

2023-08-10 à 21:30:00 ; fin : 2023-08-10 . .

Centre ville

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With flavors of cumbia, music from the East, and other

reminiscent of trip-hop and techno,

the mixed frequencies of Radio Byzance mix Caribbean grooves

caribbean grooves and stateless melodies.

Con sabores de cumbia, música oriental y otros sonidos

sonidos que recuerdan al trip-hop y al techno,

las frecuencias mixtas de Radio Byzance mezclan grooves caribeños

grooves caribeños y melodías apátridas.

Die Musik ist geprägt von Cumbia, osteuropäischer Musik und anderen

die sowohl an Trip-Hop als auch an Techno erinnern,

die gemischten Frequenzen von Radio Byzance vermischen Grooves mit

karibische und staatenlose Melodien.

Mise à jour le 2023-04-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale