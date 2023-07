Soirée jeux nautiques (Planète Jeunes – Programme des vacances d’été 2023) Buis-les-Baronnies, 9 août 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Organisé par la mairie pour la fête de la Saint Laurent



A emporter : sac à dos, eau, pique nique, maillot de bain, serviette, crème solaire.

2023-08-09 18:30:00

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by the town hall for the Saint Laurent festival



To bring: backpack, water, picnic, swimsuit, towel, sun cream

Organizado por el Ayuntamiento para la fiesta de Saint Laurent



Qué llevar: mochila, agua, picnic, bañador, toalla, crema solar

Organisiert von der Stadtverwaltung für das Fest des Heiligen Laurentius



Mitzubringen: Rucksack, Wasser, Picknick, Badeanzug, Handtuch, Sonnencreme

Mise à jour le 2023-07-10 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale