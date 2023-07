Via Ferrata (Planète Jeunes – Programme des vacances d’été 2023) Buis-les-Baronnies, 21 juillet 2023, Buis-les-Baronnies.

Buis-les-Baronnies,Drôme

Pour les expérimentés

A emporter : sac à dos, eau, tenue sportive avec baskets, crème solaire.

2023-07-21 08:30:00 fin : 2023-07-21 12:00:00. .

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For the experienced

What to bring: backpack, water, sportswear with sneakers, sun cream

Para los más experimentados

Qué llevar: mochila, agua, ropa deportiva con zapatillas, crema solar

Für Erfahrene

Mitzunehmen: Rucksack, Wasser, sportliche Kleidung mit Turnschuhen, Sonnencreme

