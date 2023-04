Pierre Colin par la Note breve – Serenades en Baronnies Eglise Notre Dame de Nazareth, 20 juillet 2023, Buis-les-Baronnies.

Qui est Pierre Colin, ce compositeur de la Renaissance dont la musique a traversé les frontières ? qui semble avoir passé l’ensemble de sa carrière musicale dans la ville d’Autun et dont la musique a cependant traversé les frontières ?.

2023-07-20 à 21:00:00

Eglise Notre Dame de Nazareth rue des quiastres

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Who is Pierre Colin, this Renaissance composer whose music has crossed borders ? who seems to have spent his entire musical career in the city of Autun and whose music has nevertheless crossed borders ?

¿Quién fue Pierre Colin, este compositor renacentista cuya música traspasó fronteras? ¿Quién parece haber pasado toda su carrera musical en la ciudad de Autun y cuya música, sin embargo, traspasó fronteras?

Wer ist Pierre Colin, der Renaissance-Komponist, dessen Musik Grenzen überschritten hat? Der seine gesamte musikalische Karriere in der Stadt Autun verbracht zu haben scheint und dessen Musik dennoch Grenzen überschritten hat?

