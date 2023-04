Caroline Sageman – Serenades en Baronnies Théâtre de verdure, 16 juillet 2023, Buis-les-Baronnies.

« Caroline Sageman a désormais sa place aux côtés des plus grands, de Horowitz à Zimerman, tout près de Martha Argerich, dont elle partage la fougue dévastatrice. Elle n’a pas appris la musique, elle y est née… » Arièle Buteaux.

2023-07-16 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-16 . .

Théâtre de verdure ZA Lapalun

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



« Caroline Sageman has now taken her place alongside the greatest, from Horowitz to Zimerman, and close to Martha Argerich, whose devastating ardor she shares. She did not learn music, she was born into it… » Arièle Buteaux

« Caroline Sageman ocupa ahora su lugar junto a los más grandes, de Horowitz a Zimerman, y cerca de Martha Argerich, cuya pasión devastadora comparte. No aprendió música, nació en ella… » Arièle Buteaux

« Caroline Sageman hat ihren Platz neben den ganz Großen gefunden, von Horowitz bis Zimerman, ganz in der Nähe von Martha Argerich, deren stürmisches Temperament sie teilt. Sie hat die Musik nicht gelernt, sie wurde in sie hineingeboren… » Arièle Buteaux

Mise à jour le 2023-04-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale