La corde raide et Ziveli orkestar – Fête nationale Place des frères prêcheurs, 14 juillet 2023, Buis-les-Baronnies.

La Corde Raide mixe la chanson à texte et les musiques

du monde dans une délicate explosion de saveurs !

Živeli Orchestar parcourt les routes avec l’envie de faire (re)découvrir la musique tzigane de Serbie à tous les amateurs de la chaleur des

cuivres..

2023-07-14 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-14 . .

Place des frères prêcheurs

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



La Corde Raide mixes text-based songs and world music

in a delicate explosion of flavors!

?iveli Orchestar travels the roads with the desire to (re)discover the gypsy music of Serbia to all lovers of the warmth of

of brass instruments.

La Corde Raide mezcla canciones de texto y músicas del mundo

¡y músicas del mundo en una delicada explosión de sabores!

?iveli Orchestar recorre los caminos con el deseo de (re)descubrir la música gitana de Serbia a todos los amantes del calor de

calidez de los instrumentos de metal.

La Corde Raide mixt Chansons mit Texten und Musik

weltmusik in einer delikaten Geschmacksexplosion!

?iveli Orchestar reist durch die Straßen mit dem Wunsch, die serbische Zigeunermusik (wieder) zu entdecken für alle, die die Wärme der Musik lieben

blechbläsern.

Mise à jour le 2023-04-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale