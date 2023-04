Badaboom et Mojo – Les Buissonnantes Place du Quinconce, 24 juin 2023, Buis-les-Baronnies.

Les jeunes de Badaboum (école de cirque et des arts frères) débarquent une nouvelle fois à Buis pour vous proposer leur nouvelle création qui mêlera acrobaties, capoeira, hip-hop et breakdance..

2023-06-24 à 20:00:00

Place du Quinconce

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The young people of Badaboum (circus school and brotherly arts) come once again to Buis to propose you their new creation which will mix acrobatics, capoeira, hip-hop and breakdance.

Los jóvenes de Badaboum (escuela de circo y artes fraternales) llegan de nuevo a Buis para ofrecerte su nueva creación que mezclará acrobacias, capoeira, hip-hop y breakdance.

Die Jugendlichen von Badaboum (Zirkusschule und Bruderkünste) kommen wieder einmal nach Buis, um Ihnen ihre neue Kreation vorzustellen, die Akrobatik, Capoeira, Hip-Hop und Breakdance miteinander verbindet.

