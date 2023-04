Pique-nique musical by Remy et concert Alwan – Les Lointaines Chapelle Saint Trophime Buis-les-Baronnies Catégories d’Évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Pique-nique musical by Remy et concert Alwan – Les Lointaines Chapelle Saint Trophime, 21 mai 2023, Buis-les-Baronnies. Pique-nique Musical By Remy



ALWAN ( trad méditerranéenne) : Julie Ettabaâ chante de la poésie arabe, Juliette Grimont accompagne au oud, un beau dialogue de mots et de sons… de Cordoue à Bagdad !.

2023-05-21 à 12:00:00 ; fin : 2023-05-21 . .

Chapelle Saint Trophime

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Musical Picnic By Remy



ALWAN (Mediterranean trad) : Julie Ettabaâ sings Arabic poetry, Juliette Grimont accompanies on the oud, a beautiful dialogue of words and sounds? from Cordoba to Baghdad! Picnic musical de Remy



ALWAN ( Trad mediterránea) : Julie Ettabaâ canta poesía árabe, Juliette Grimont acompaña al oud, un hermoso diálogo de palabras y sonidos… ¡de Córdoba a Bagdad! Musikalisches Picknick By Remy



ALWAN (mediterraner Trad) : Julie Ettabaâ singt arabische Poesie, Juliette Grimont begleitet auf der Oud, ein schöner Dialog von Worten und Klängen… von Cordoba bis Bagdad! Mise à jour le 2023-04-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

