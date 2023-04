Compétition Trail Elite Factory, 20 mai 2023, Buis-les-Baronnies.

En partenariat avec I-RUN, ASICS France a choisi l’Espace Trail des Baronnies en Drôme Provençale pour sélectionner les futurs sportifs professionnels de demain. Un moment aussi intense que mémorable pour l’ensemble des participants se prépare !.

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In partnership with I-RUN, ASICS France has chosen the Espace Trail des Baronnies in Drôme Provençale to select the future professional athletes of tomorrow. A moment as intense as memorable for all participants is preparing!

En colaboración con I-RUN, ASICS Francia ha elegido el Espace Trail des Baronnies en Drôme Provençale para seleccionar a los futuros atletas profesionales del mañana. ¡Se avecina un momento tan intenso como memorable para todos los participantes!

In Zusammenarbeit mit I-RUN hat ASICS France den Espace Trail des Baronnies in der Drôme Provençale ausgewählt, um die zukünftigen Profisportler von morgen auszuwählen. Ein intensiver und unvergesslicher Moment für alle Teilnehmer steht bevor!

Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale