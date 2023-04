Bandikoot in dub et Zar electrik – Les Lointaines Salle des fêtes, 19 mai 2023, Buis-les-Baronnies.

Bandikoot in dub (Dub electro): Live électro acoustique, entre plusieurs instruments: machines, didgeridoo, thérémin et mélodica.



Zarelectrik (electro maghreb): Trois personnages au milieu d’une musique qui tourne comme une transe et invite a la danse..

2023-05-19 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-19 . .

Salle des fêtes ZA Lapalun

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Bandikoot in dub (Dub electro): Live electro acoustic, between several instruments: machines, didgeridoo, theremin and melodica.



Zarelectrik (electro maghreb): Three characters in the middle of a music that turns like a trance and invites to dance.

Bandikoot en dub (Dub electro): Electroacústica en directo, entre varios instrumentos: máquinas, didgeridoo, theremin y melódica.



Zarelectrik (electro magrebí): Tres personajes en medio de una música que gira como un trance e invita a bailar.

Bandikoot in dub (Dub Electro): Akustischer Elektro-Live-Sound zwischen verschiedenen Instrumenten: Maschinen, Didgeridoo, Theremin und Melodica.



Zarelectrik (Electro Maghreb): Drei Personen inmitten einer Musik, die sich wie eine Trance dreht und zum Tanz einlädt.

