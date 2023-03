Carnaval buxois Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’Évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Carnaval buxois, 24 mars 2023, Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies. Carnaval buxois Place des Arcades Buis-les-Baronnies Drome

2023-03-24 14:00:00 14:00:00 – 2023-03-24 20:30:00 20:30:00 Buis-les-Baronnies

Drome Buis-les-Baronnies . Nous sommes très heureux de vous annoncer la date du Carnaval Buxois : responsable.alsh@afb26.org +33 4 75 27 68 24 http://www.afb26.org/ Buis-les-Baronnies

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Autres Lieu Buis-les-Baronnies Adresse Place des Arcades Buis-les-Baronnies Drome Ville Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Departement Drome Tarif Lieu Ville Buis-les-Baronnies

Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buis-les-baronnies buis-les-baronnies/

Carnaval buxois 2023-03-24 was last modified: by Carnaval buxois Buis-les-Baronnies 24 mars 2023 Buis-les-Baronnies Drôme Place des arcades Buis-les-Baronnies Drôme

Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Drome