L’Olive et l’huile en fête Buis-les-Baronnies, dimanche 21 janvier 2024.

L’Olive et l’huile en fête Buis-les-Baronnies Drôme

Début : 2024-01-21

fin : 2024-01-21

A l’occasion de la 20ème édition de l’Olive et l’Huile en Fête, venez (re)découvrir les produits à base d’olive AOP Nyons mais aussi d’autres produits du terroir et artisanaux. Une journée pleine de découvertes et gourmande !

Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes chauvin.eric2@wanadoo.fr



