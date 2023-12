Parade de Noël à Buire Buire sur l’Ancre Buire-sur-l’Ancre Catégories d’Évènement: Buire-sur-l'Ancre

Somme Parade de Noël à Buire Buire sur l’Ancre Buire-sur-l’Ancre, 17 décembre 2023, Buire-sur-l'Ancre. Parade de Noël à Buire Dimanche 17 décembre, 14h00 Buire sur l’Ancre gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-17T14:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:00:00+01:00

Fin : 2023-12-17T14:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:00:00+01:00 Le village de Buire-sur-Ancre accueillera le Père Noël le 17 décembre à partir de 14h. Lors de cette parade dans les rues de la commune, il passera de porte en porte pour remettre aux enfants des cadeaux et aux ainés, leurs colis.

À ses côtés les lutins offriront chocolats chauds et vins chauds à ceux qui le souhaitent. Buire sur l’Ancre Buire sur l’Ancre Buire-sur-l’Ancre 80300 Somme Hauts-de-France Char père noël Détails Catégories d’Évènement: Buire-sur-l'Ancre, Somme Autres Code postal 80300 Lieu Buire sur l'Ancre Adresse Buire sur l'Ancre Ville Buire-sur-l'Ancre Departement Somme Age max 99 Lieu Ville Buire sur l'Ancre Buire-sur-l'Ancre Latitude 49.965182 Longitude 2.592539 latitude longitude 49.965182;2.592539

Buire sur l'Ancre Buire-sur-l'Ancre Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buire-sur-l'ancre/