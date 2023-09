Concours de Belote Buire sur l’Ancre Buire-sur-l’Ancre Catégories d’Évènement: Buire-sur-l'Ancre

Somme Concours de Belote Buire sur l’Ancre Buire-sur-l’Ancre, 14 octobre 2023, Buire-sur-l'Ancre. Concours de Belote Samedi 14 octobre, 14h00 Buire sur l’Ancre 10€ Le comité des fêtes de Buire-sur-Ancre organise un concours de belote, le samedi 14 octobre 2023, à partir de 14h. Animation organisé à la salle des fêtes.

Inscriptions et informations : 06 86 73 72 32 (10€/participant) Buire sur l’Ancre Buire sur l’Ancre Buire-sur-l’Ancre 80300 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 86 73 72 32 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

belote concours

