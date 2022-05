Building, 22 mai 2022, .

Building

2022-05-22 17:00:00 – 2022-05-22

10 10 Building est une comédie satirique sur le monde de l’entreprise. r r nOn rit d’un pire quotidien dénonçant des conditions de travail devenues inacceptables. r r nL’humain, piégé par son désir d’ascension, perd ses points d’appuis et sa folie croît progressivement au rythme des étages du building autour de situations hiérarchiques transformant le dramatique en absurde et le comique en grinçant. r r nEcriture : Léonore Confino r nMise en scène : Hélène Costa r nAvec Les GandsDû de l’ArtDû

Retrouvez la comédie Building à L’Art Dû.

