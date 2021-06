Lille Théâtre de la Verrière Lille, Nord Building Théâtre de la Verrière Lille Catégories d’évènement: Lille

Théâtre de la Verrière, le vendredi 2 juillet à 19:00

**« Un building. Une entreprise. 13 étages. 32 employés. Une journée. Hôtesses, comptables, agents d’entretien, cadres, directeurs des ressources humaines, chargés de communication s’agitent, déjeunent, coachent, prospectent ou brainstorment au rythme intempestif des crashs d’oiseaux contre leur baies vitrées. Une ascension vers la chute. »** _ Avec les élèves de cycle 3 Théâtre : Inès-Khira Bejaoui, Bastien Fourmy, Margaux Hintzy, Lilith Knockaert, Maëline Leclaire, Julie Maheut, Laurane Mazure, Pierre Poirette, Téo Vasseur. Et la participation de Pablo Lopez (CPES) Lumières : Thomas Seguin Enseignant : Sébastien Lenglet

Entrée gratuite, réservation obligatoire.

d'après l'œuvre de Léonore Confino

