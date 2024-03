Building opus #4 : concert » Prélude pour perceuse à percussion & flûte » La Garden Partie Rennes, dimanche 7 avril 2024.

Building opus #4 : concert » Prélude pour perceuse à percussion & flûte » La Garden Partie Rennes Dimanche 7 avril, 16h00

Début : 2024-04-07 16:00

Fin : 2024-04-07 18:00

Concert : «Prélude pour perceuse à percussion & flûte». Rencontre insolite entre Justine Viry, flûtiste invité par le Pont Supérieur et Faïssoil Ahamadi, maçon coffreur-bancheur. Dimanche 7 avril, 16h00 1

BUILDING Opus#4 – Dimanche 7 avril à 16h : « Prélude pour perceuse à percussion & flûte »

Partez à la découverte d’une rencontre insolite entre Justine Viry, flûtiste invité par le Pont Supérieur et Faïssoil Ahamadi, maçon coffreur-bancheur, prélude composé par Alexandre Rubin.

Cette création originale sera précédée d’un trio guitare, violoncelle et flûte avec Louna Jullien, Noémie Trotobas et Justine Viry

L’événement donnera aussi lieu à l’inauguration d’un nouveau portrait grand format réalisé par Caroline Ablain, sur le pignon des locaux d’Ars Nomadis.

Vous pourrez assister à l’écoute des créations sonores réalisées par les étudiants du master CAPS Ecole universitaire de recherche (Rennes 2) dans le cadre du workshop animé par Antoine Beaufort d’Ars Nomadis.

RDV le dimanche 7 avril à 16h au jardin de la Garden Partie, 32 Bd Villebois Mareuil, 35000, Rennes. C’est gratuit et ouvert à toutes et tous !

Réservation : mediation@arsnomadis.eu

La Garden Partie 32 Boulevard Villebois Mareuil, 35000 Rennes Quartiers Centre Rennes Ille-et-Vilaine