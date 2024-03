Building Identity: Architecture’s material significations 1/3 Salle Rhône 2 Lyon, jeudi 27 juin 2024.

atériaux de construction façonnent-ils l’identité ? Ils ont le pouvoir de transformer le paysage urbain et de nourrir l’imagination humaine. Au-delà de facteurs techniques et de disponibilité, ils sont chargés de significations, porteurs d’associations qui évoluent constamment à travers différentes conditions historiques, socioculturelles, économiques et techniques.

L’identité matérielle – la corrélation entre des matériaux et des groupes, géographies ou histoires – se construit souvent en architecture en parallèle à des relations de pouvoir. Le commerce du marbre dans la Rome impériale agit ainsi de concert avec les hégémonies coloniales. Au-delà de l’identification au lieu d’extraction/production, les matériaux peuvent revêtir des valeurs abstraites (ex : modernité, progrès), comme le cuivre, présenté par la Société Minière Anaconda comme « Ami de la Liberté » pour son emploi dans le revêtement de la Statue de la Liberté.

En relation étroite avec la géologie locale, le granit a joué un rôle central pour la construction des états-nations lors du romantisme national des pays nordiques à la fin du 19e siècle. Nombreux sont les exemples de matériaux définissant des relations interculturelles, avec des agentivités changeantes, comme dans l’utilisation de tuiles en terre cuite importées des Pays- Bas par les Ottomans au 18e siècle. Les matériaux peuvent aussi devenir des lieux d’hybridation culturelle, comme lorsqu’au 19e siècle la brique fut utilisée pour associer le concept de mudéjar à une architecture spécifique aux 13e-16e siècles.

Ces associations racontent une histoire de contaminations et d’échanges, de transferts techniques et culturels. L’identité culturelle n’est pas comprise comme statique – un signifiant et un signifié – mais comme affective et provisoire, un processus de négociation, canalisé par des histoires nationales, ethniques et même très personnelles.

Ce panel considère les matériaux de construction comme des éléments qui participent à la formation et représentation de telles identités depuis le début de la période moderne jusqu’au XXe siècle. Plus largement, il s’intéresse à la manière dont l’identité matérielle est construite par rapport aux relations politiques/sociales, à la manière dont les matériaux de construction ont été utilisés pour affirmer, subvertir ou maintenir ces relations.

Nous visons des discussions productives en histoire de l’art sur la matérialité et l’identité telles qu’appliquées à l’histoire de l’architecture. La question de l’identité en architecture est traditionnellement abordée à travers la notion de style. Nous voudrions remettre en question ce point de vue : que signifie penser l’identité culturelle et l’architecture à travers l’optique des matériaux de construction ? Quelle approche historiographique et méthodologique cela implique-t-il ?

