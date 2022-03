BUILDING de Léonore Confino Théâtre Municipal Berthelot Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Un building. 13 étages. Nous sommes chez Consulting Conseil, une entreprise qui a pour absurde mission de coacher les coachs, de conseiller les conseillers. Le président directeur général amorce la pièce en motivant ses employés avec un discours démagogique, superposant avec éloquence, banalités et techniques de communication. Puis, suivant la chronologie d’une journée de travail, on se hisse dans le building au rythme soutenu d’une scène par étage : hôtesses, comptables, agents d’entretien, cadres, directeurs des ressources humaines, chargés de communication s’agitent, déjeunent, prospectent, brainstorment au rythme des crashs de pigeons sur leurs baies vitrées. Collectif Attention Fragile – Texte de Léonore Confino Direction artistique : Mathilde Bourdin et Nathalie Bernas Avec : Florian Bayoux, Nathalie Bernas, Brice Borg, Mathilde Bourdin, Sophie Jarmouni, Alice Mesnil, Pierre-Emmanuel Parlato Scénographie : Anatol Lumières : Jules Poucet Création sonore : Jules Poucet, Mathilde Bourdin Graphisme et création vidéo : Ghislain de Haut de Sigy Effets spéciaux : Sébastien Cornen Production : Collectif Attention Fragile. Avec le soutien de : La ville de Sceaux, Territoire Grand Paris Vallée Sud, Conseil Général des Hauts-de-Seine Fonpeps, Spedidam.

Tarifs: 12€ / 8€ / 5€

Collectif Attention Fragile, théâtre, durée: 1h30 Théâtre Municipal Berthelot 6 rue Marcellin Berthelot 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

