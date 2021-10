Villeneuve-d'Ascq Grange de la Ferme Dupire Nord, Villeneuve-d'Ascq « Building » de Léonore Confino Grange de la Ferme Dupire Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

le samedi 5 février 2022 à 20:30

par la Baraque Foraine Mise en scène : Xavier de Larochelambert, Sarah Decottignies avec Denis Lalande, Dorianne Lanneau, Catherine Deroo, Jonathan Cros, Pascal Giron, Arnaud Fontaine, Sylvain Deroo, Cédric Lazzerini, Laurent Moussu, Élisabeth Dooghe Hervé Rio Bienvenue chez Consulting Conseil ! Cette entreprise dont la fonction est de conseiller les conseillers… Ici, les brainstormings, le bouclage des dossiers, le recrutement, le démarchage et même le nettoyage des locaux se font sur un rythme endiablé, ponctué d’oiseaux qui viennent s’écraser sur les vitres du building. Les « collaborateurs » laissent leur vie privée aux vestiaires pour mieux épouser l’uniforme de l’entreprise. Dépossédés de leur identité, mis sous pression du matin au soir, ils témoignent de la tension sourde qui monte irréversiblement…

8/5 € Abonnements à tarifs dégressifs

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d'Ascq

2022-02-05T20:30:00 2022-02-05T21:45:00

