Musée national de l’histoire de l’immigration – Palais de la Porte Dorée, le dimanche 27 mars à 16:00

### Yuval Pick met en scène un groupe de jeunes danseurs qui érigent la danse en espace partagé commun, incluant et révélant les singularités de chacun. À l’occasion de la Biennale de la danse de Lyon en 2018, le chorégraphe Yuval Pick réunit des danseurs français, israéliens et palestiniens pour une création visant à faire se rapprocher des jeunes de nationalités, de religions, de cultures et de pays différents. En 2020, Cédric Andrieux, directeur des études chorégraphiques du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP), propose à Yuval Pick de poursuivre ce travail avec les étudiants du conservatoire. Il en résulte Bugger, une ode au vivre ensemble. Le chorégraphe met alors en scène un groupe de cinquante jeunes danseurs qui érigent la danse en espace partagé commun et hétéroclite, complexe, fertile et mouvant, incluant et révélant les singularités de chacun. Bugger invite à aller vers l’inconnu, à s’extraire du soi et à dépasser les frontières qui nous séparent. **Le Grand Festival 2022 :** A l’occasion de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, le Grand Festival revient pour sa 6e édition du 24 au 27 mars 2022. Débats, spectacles, rencontres, performances : les artistes prennent la parole et s’engagent contre les discriminations à travers une programmation ouverte à toutes et tous. Le Grand Festival est organisé avec le soutien de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH) en partenariat avec KOMITID. Retrouvez plus d’informations sur notre [site internet](https://www.histoire-immigration.fr/programmation/evenement/le-grand-festival-2022).

Entrée gratuite sur réservation

Avec 50 danseurs et danseuses du premier cycle en danse contemporaine du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris

Musée national de l'histoire de l'immigration – Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil 75012 Paris



