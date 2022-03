Bugeaud Ras la casquette Cours Bugeaud,côté “Champ de juillet”, 19 mars 2022, Limoges.

Bugeaud Ras la casquette

Cours Bugeaud, côté “Champ de juillet”, le samedi 19 mars à 16:00

Le « Père Bugeaud », popularisé par son couvre-chef, n’a rien de débonnaire, ni vraiment de commun avec sa ville natale, quittée à la fin de l’enfance. Que son nom figure sur une voie longeant le Champ de Juillet, il faut aujourd’hui se résigner à cet excès d’honneur dû au parti de l’Ordre en 1850. Mais les états de services de cet officier sorti du rang et hissé au titre de maréchal devraient donner lieu à une information des résidents et des passants, cours Bugeaud. C’est pourquoi nous avons demandé au maire de Limoges la pose d’un panonceau historique. En effet, Bugeaud de la Piconnerie (1784-1849) a marqué l’histoire par son zèle dans la répression des républicains en 1834, sans vergogne pour le sang versé, et aurait récidivé en 1848, sans l’abdication du roi Louis-Philippe. C’est en gouverneur de l’Algérie de 1841 à 1847 qu’il a donné toute sa mesure dans une « pacification » d’une brutalité inouïe à l’égard des tribus résistantes, d’une violence déjà condamnée par les contemporains : « terre brûlée », « enfumades » et autres exactions de ses subordonnés qu’il a encouragées et assumées, en revendiquant une « guerre d’extermination ». Cela eut pour conséquence une catastrophe démographique et de profondes séquelles sociales. Notre démarche n’est pas celle de « déboulonneurs-décoloniaux », mais de citoyens qui voudraient que la ville de Limoges lie sa renommée à un rapport lucide au passé colonial, dans l’esprit du rapport Stora, en vue de dépasser le conflit de mémoires douloureuses, 60 ans après les accords d’Evian, et afin de contribuer à l’amitié entre les peuples de part et d’autre de la Méditerranée. Rassemblement à Limoges 19 mars 2022, à 16H30 devant le panneau Cours Bugeaud, côté Champ de juillet pour que, sur ce cours, soit apposée une plaque rappelant la réalité historique de ce personnage

Une grande artère de Limoges est nommé “cours Bugeaud” rassemblement pour demander qu’une affiche soit apposer pour préciser la la nature raciste de cet individu sanguinaire et antirépublicain.

Cours Bugeaud,côté “Champ de juillet” Cours Bugeaud, Limoges Limoges Les Emailleurs Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T16:00:00 2022-03-19T16:30:00