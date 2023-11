Téléthon à Bugeat Bugeat, 9 décembre 2023, Bugeat.

Bugeat,Corrèze

L’équipe du Téléthon vous attend sous la Halle, avec un vide grenier, vente de pâtisseries et d’objets de décoration, venez nombreux soutenir la cause!.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Telethon team awaits you under the Halle, with a garage sale, bake sales and decorative items. Come and support the cause!

El equipo del Telemaratón te espera en el Halle, con una venta de garaje, pasteles y artículos de decoración. ¡Ven y apoya la causa!

Das Telethon-Team erwartet Sie in der Halle mit einem Flohmarkt, dem Verkauf von Gebäck und Dekorationsartikeln. Kommen Sie und unterstützen Sie die Sache!

