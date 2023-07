Concours de pêche au plan d’eau du Tranchet Bugeat, 14 juillet 2023, Bugeat.

Bugeat,Corrèze

L’AAPPMA de Bugeat organise un concours de pêche au plan d’eau du Tranchet de 8h00 à 12h00, suivi d’un pot de l’amitié à 13h00 à l’issue de la pesée. Possibilité de petite restauration sur place.

Les places limitées, sur réservation avant le 11 juillet 2023.

Adulte 17€ Enfant 10€.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 13:00:00. .

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Bugeat AAPPMA organizes a fishing competition at the Tranchet lake from 8:00 am to 12:00 pm, followed by a « pot de l’amitié » at 1:00 pm after the weigh-in. Snacks available on site.

Places are limited, please reserve before July 11, 2023.

Adult 17? Children 10?

La AAPPMA de Bugeat organiza un concurso de pesca en el lago de Tranchet, de 8.00 a 12.00 horas, seguido de una copa amistosa a las 13.00 horas, tras el pesaje. Aperitivos in situ.

Las plazas son limitadas, así que reserve antes del 11 de julio de 2023.

Adultos 17? Niños 10?

Die AAPPMA Bugeat organisiert einen Angelwettbewerb am Plan d’eau du Tranchet von 8:00 bis 12:00 Uhr, gefolgt von einem Freundschaftsumtrunk um 13:00 Uhr nach dem Wiegen. Es besteht die Möglichkeit, vor Ort einen kleinen Imbiss zu sich zu nehmen.

Begrenzte Plätze, Reservierung vor dem 11. Juli 2023 erforderlich.

Erwachsener 17? Kind 10?

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de Tourisme Terres de Corrèze