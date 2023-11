Repas animé 80 BUGARD Bugard, 9 décembre 2023, Bugard.

Bugard,Hautes-Pyrénées

Repas 18€ (Potage, poule au pot, poire belle Hélène, vin et café compris).

Inscriptions avant le 2 Décembre au 06 11 73 41 42 ou 06 88 98 76 92.

Bal animé par Podium Expérience Année 80..

2023-12-09 21:00:00 fin : 2023-12-09 . .

BUGARD Salle des fêtes

Bugard 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie



Meal 18? (soup, poule au pot, poire belle Hélène, wine and coffee included).

Registration by December 2nd on 06 11 73 41 42 or 06 88 98 76 92.

Ball hosted by Podium Expérience Année 80.

Comida 18 euros (sopa, pollo a la cazuela, pera Belle Hélène, vino y café incluidos).

Inscripciones antes del 2 de diciembre en el 06 11 73 41 42 o en el 06 88 98 76 92.

Música en directo a cargo de Podium Expérience Année 80.

Mahlzeit 18? (Suppe, Huhn im Topf, Birne « belle Hélène », Wein und Kaffee inbegriffen).

Anmeldungen bis zum 2. Dezember unter 06 11 73 41 42 oder 06 88 98 76 92.

Der Ball wird von Podium Expérience Années 80 moderiert.

