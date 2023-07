CONCERT EN FORÊT – DUO VERGER CAVALIÉ Bugarach, 27 août 2023, Bugarach.

Bugarach,Aude

Quand se gonflent les poumons de l’un et le soufflet de l’autre, l’air raconte toujours une histoire. L’accordéon de Guilhem Verger met en relief le chant de Laurent Cavalié, et colore son groove puissant à la Bombe du Lauragais.

Connectés au patrimoine poétique Occitan mais aussi à leur imaginaire, attachés à leur sol et aux gens qui l’habitent, ils se sont réunis autour de la vision commune d’un monde d’échange permanent entre l’ici et l’ailleurs, gageant que c’est en ayant bien les pieds dans sa terre que l’on s’ouvre à l’extérieur..

2023-08-27 18:00:00 fin : 2023-08-27 . EUR.

Bugarach 11190 Aude Occitanie



When the lungs of one and the bellows of the other are inflated, the air always tells a story. Guilhem Verger?s accordion highlights Laurent Cavalié?s vocals, and colors his powerful groove with Bombe du Lauragais.

Connected to Occitan poetic heritage but also to their imagination, attached to their soil and the people who inhabit it, they have come together around a shared vision of a world of permanent exchange between here and elsewhere, believing that it is by having our feet firmly on the ground that we open up to the outside world.

Cuando los pulmones de uno y los fuelles del otro se inflan, el aire siempre cuenta una historia. El acordeón de Guilhem Verger realza la voz de Laurent Cavalié y añade un poderoso groove a la Bombe du Lauragais.

Vinculados a la herencia poética de Occitanie, pero también a su imaginación, apegados a su tierra y a las gentes que la habitan, se han reunido en torno a una visión compartida de un mundo de intercambio permanente entre aquí y otros lugares, apostando por que es teniendo los pies bien puestos en la tierra como nos abrimos al exterior.

Wenn sich die Lungen des einen und der Blasebalg des anderen aufblähen, erzählt die Luft immer eine Geschichte. Das Akkordeon von Guilhem Verger unterstreicht den Gesang von Laurent Cavalié und färbt seinen kraftvollen Groove mit der Bombe du Lauragais.

Verbunden mit dem poetischen Erbe Okzitaniens, aber auch mit ihrer Vorstellungswelt, verbunden mit ihrem Land und den Menschen, die es bewohnen, haben sie sich um die gemeinsame Vision einer Welt des ständigen Austauschs zwischen dem Hier und dem Anderswo versammelt, in der Überzeugung, dass man sich nur dann nach außen öffnen kann, wenn man mit den Füßen fest in der Erde steht.

