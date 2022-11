Bugaled Breizh : projection-débat « The silent killer » Penmarch Penmarch Catégories d’évènement: Finistère

Penmarc'h

Bugaled Breizh : projection-débat « The silent killer » Penmarch, 27 novembre 2022, Penmarch. Bugaled Breizh : projection-débat « The silent killer »

413 Rue du Musée de la Préhistoire Le Tom Café Penmarch Finistère Le Tom Café 413 Rue du Musée de la Préhistoire

2022-11-27 – 2022-11-27

Le Tom Café 413 Rue du Musée de la Préhistoire

Penmarch

Finistère Proposée par l’association SOS Bugaled, ce film de Jacques Losay, revient sur le naufrage, en 2004, du chalutier de Loctudy. tomcafe.porscarn@gmail.com +33 2 98 60 72 65 Le Tom Café 413 Rue du Musée de la Préhistoire Penmarch

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Penmarc'h Autres Lieu Penmarch Adresse Penmarch Finistère Le Tom Café 413 Rue du Musée de la Préhistoire Ville Penmarch lieuville Le Tom Café 413 Rue du Musée de la Préhistoire Penmarch Departement Finistère

Penmarch Penmarch Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penmarch/

Bugaled Breizh : projection-débat « The silent killer » Penmarch 2022-11-27 was last modified: by Bugaled Breizh : projection-débat « The silent killer » Penmarch Penmarch 27 novembre 2022 413 Rue du Musée de la Préhistoire Le Tom Café Penmarch Finistère Finistre Penmarch

Penmarch Finistère