Bugale Breizh et fest-noz du Festival de la Saint-Loup

2022-08-20 11:00:00 – 2022-08-20 02:00:00 Animations gratuites au centre-ville dès 11h. Grand bal des enfants de 11h à 12h30 animé par La Groove Cie et Les pieds dans le bal. De 14h à 17h, spectacle des enfants et ados sur la grande scène du festival de la Saint-Loup – Plusieurs animations seront également proposées pour les grands et les petits : Jeux bretons, Gouren, atelier crêpes, spectacles de marionnettes – En parallèle, « Des Modes et Nous » Concours de costumes au théâtre du champ au Roy. De 17h à 18h30 dans les rues piétonnes, challenge de la Dérobée. De 20h à 21h, place du Vally, Tro-ha-Tro : véritable Tro Breizh culturel, cette épreuve va permettre aux groupes Excellence qualifiés pour la finale du championnat de Bretagne de danse bretonne de valoriser leur terroir. Pour finir la journée, fest-noz de 22h30 à 2h. Restauration sur place.

