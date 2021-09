Buffles La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération, 14 octobre 2021, Nevers.

Buffles

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, le jeudi 14 octobre à 20:00

Une famille de buffles (le père, la mère et les six enfants) tient une blanchisserie dans un quartier populaire d’Europe du Sud, où les lions errent dans les impasses et sur les terrains vagues. Tout allait bien, mais une nuit, Max, le plus jeune des fils, disparaît. Que lui est-il arrivé ? Comment la famille va-t-elle faire face à cette absence ? Comment grandir au milieu des non-dits quand on est un jeune buffle adolescent ? Jusqu’à quel point l’intérêt collectif doit l’emporter sur l’intérêt individuel pour parvenir à l’équilibre d’un groupe ? À travers des moments de complicité et des coups de cornes, les cinq frères et soeurs nous racontent la disparition inexpliquée de leur frère. Sur scène, marionnettes à l’effigie des buffles et marionnettistes à vue retraversent cette histoire, partagent leurs souvenirs, et finalement, interrogent la part de secrets, d’héritages, de résilience et de choix avec lesquels nous construisons nos vies d’adultes. _Buffles_ est issu d’une trilogie écrite entre 2008 et 2010 par Pau Miró : _Buffles, Lions et Girafes_. L’auteur habite à cette époque le quartier Barrio Chino, un quartier populaire de Barcelone, pauvre et en pleine gentrification durant la crise économique. Il nous plonge dans un univers étrange, questionnant les silences enfouis dans la famille et l’énergie de la jeunesse à trouver sa propre voie. Écrite sous forme chorale, _Buffles_ ouvre le dialogue et donne la parole à cette fraterie aux multiples liens organiques et explosifs, créant un récit de famille polyphonique où chacun affirme son point de vue, sa sensibilité et son vécu.

Tarifs : 15€ / 10€ / 8€

Une famille de buffles vous raconte son histoire et la perte du plus jeune des fils de la fraterie. La compagnie Arnica utilise les marionnettes pour cette fable, décuplant l’imaginaire. Fascinant !

La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers Nièvre



