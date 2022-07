Buffet médiéval, Murder Party

2022-08-06 19:30:00 19:30:00 – 2022-08-06 23:30:00 23:30:00 EUR 25 Au cours de cette soirée inédite, nous vous proposons de faire appel à votre sens de l’observation et de votre esprit de déduction pour résoudre une enquête policière médiévale grandeur nature, qui se déroulera dans le château. Au cours de votre investigation, un buffet avec des mets médiévaux vous sera proposé par l’association le Tailloir. Début de la soirée à 19h30. Réservation obligatoire. Soirée accessible à partir de 12 ans. 25€ (repas + enquête). Renseignements et réservations au 05 59 81 98 29. dernière mise à jour : 2022-07-07 par

