Buffet et spectacle Je suis grosse, gourmande et je t’emm… ! Les Saveurs de Dompierre Dompierre-les-Églises, mercredi 20 mars 2024.

Cette conférence gesticulée, pleine d’humour et de tendresse, nous invite à entrer dans la cuisine de Maëlle Bulle, qui nous parle de sa famille & de son parcours de vie, en passant par l’IMC & les facteurs de l’obésité, les troubles du comportement alimentaire ou encore le féminisme & les injonctions de la beauté. Un spectacle à la fois drôle et intime, rythmé et dense, où les odeurs de gâteau viennent se mêler à la déconstruction de nos idées reçues. Un buffet dînatoire vous est proposé à partir de 19h. Pensez à réserver ! 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 19:00:00

fin : 2024-03-20

Les Saveurs de Dompierre 1 Route de Magnac Laval

Dompierre-les-Églises 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

