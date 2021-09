Ajaccio Hôtel de la Collectivité de Corse Ajaccio, Corse-du-Sud Buffet-dégustation préparé par les élèves de l’EREA (Etablissement Régional d’Enseignement Adapté) Hôtel de la Collectivité de Corse Ajaccio Catégories d’évènement: Ajaccio

Corse-du-Sud

Buffet-dégustation préparé par les élèves de l’EREA (Etablissement Régional d’Enseignement Adapté) Hôtel de la Collectivité de Corse, 18 septembre 2021, Ajaccio. Buffet-dégustation préparé par les élèves de l’EREA (Etablissement Régional d’Enseignement Adapté)

Hôtel de la Collectivité de Corse, le samedi 18 septembre à 19:00

Buffet sucré / salé pour 100 personnes.

Passe sanitaire obligatoire à partir de 18 ans.

Buffet préparé et servi par les élèves de l’EREA Hôtel de la Collectivité de Corse 22, cours Grandval BP 215 20187 Ajaccio Ajaccio Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T19:00:00 2021-09-18T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ajaccio, Corse-du-Sud Autres Lieu Hôtel de la Collectivité de Corse Adresse 22, cours Grandval BP 215 20187 Ajaccio Ville Ajaccio lieuville Hôtel de la Collectivité de Corse Ajaccio