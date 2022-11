Pirates de Noël buffet de la gare Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Pirates de Noël buffet de la gare, 21 décembre 2022, Saint-Quentin. Pirates de Noël Mercredi 21 décembre, 15h30 buffet de la gare Solveig aime quand son grand-père lui raconte des histoires. Cette année, pour Noël, papy Bosco lui a offert des livres de pirates… buffet de la gare Saint-Quentin 02100 Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France Solveig aime quand son grand-père lui raconte des histoires. Cette année, pour Noël, papy Bosco lui a offert des livres de pirates. Le temps d’enfiler un tricorne et les voilà partis pour une aventure en haute mer. Rencontre avec une Baleine, duel dans une taverne, mise à sac d’une cité portuaire, autant d’escales palpitantes les attendent. Quel cadeau !

Age minimum 5 Age maximum 99

