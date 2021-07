Salon-de-Provence Eglise Saint Michel Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence BUFFET CRAMPON PRÉSENTE MATHILDE LEBERT Eglise Saint Michel Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Salon-de-Provence

BUFFET CRAMPON PRÉSENTE MATHILDE LEBERT Eglise Saint Michel, 5 août 2021, Salon-de-Provence. BUFFET CRAMPON PRÉSENTE MATHILDE LEBERT

Eglise Saint Michel, le jeudi 5 août à 18:00

Chaque année, SALON vous présente avec son mécène Buffet Crampon un jeune instrumentiste à vent. Vivaldi, Krommer, Canteloube, Telemann Mathilde Lebert hautbois François Meyer hautbois Gilbert Audin basson Paul Meyer clarinette Placement non numéroté Tarif : 10 € Gratuit pour les moins de 20 ans

10€ / gratuit pour les – de 20 ans / Déjeuner Gastronomique 35 – 45€

♫♫♫ Eglise Saint Michel Place Saint Michel – 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-05T18:00:00 2021-08-05T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Autres Lieu Eglise Saint Michel Adresse Place Saint Michel - 13300 Salon-de-Provence Ville Salon-de-Provence lieuville Eglise Saint Michel Salon-de-Provence