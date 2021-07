Sennevières Sennevières Indre-et-Loire, Sennevières Buffet concert Poplitê Sennevières Sennevières Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Sennevières

Buffet concert Poplitê Sennevières, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Sennevières. Buffet concert Poplitê 2021-07-23 18:00:00 – 2021-07-23 23:00:00

Soirée spéciale à l 'atelier de la Cabane à Plantes. À 18h visite guidée des jardin et découverte de l'activité de la Cabane à Plantes. A 19h30 Buffet coloré et savoureux aux notes brésiliennes. À 20h30 le concert commence… laissez vous porter par la musique du Nordeste Brésilien. juliette@lacabaneaplantes.com +33 6 50 02 93 63 http://lacabaneaplantes.com/

