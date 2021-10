Poligny Poligny Jura, Poligny Buffet-concert Poligny Poligny Catégories d’évènement: Jura

Poligny

Buffet-concert Poligny, 23 octobre 2021, Poligny. Buffet-concert 2021-10-23 – 2021-10-23 Salon d’Honneur de l’Ancien Hôtel de Ville 49 Grande Rue

RENDEZ-VOUS samedi 23 octobre 2021 à 18h, au salon d'Honneur de l'Ancien Hôtel de Ville. Pour fêter son 30ème anniversaire, Côté Cour vous offre 1 buffet-concert avec Artouvent Quartet ! Accès gratuit à la manifestation. RESERVATION OBLIGATOIRE au 03 81 25 51 45 ou à billetterie@cotecour.fr

Détails Catégories d’évènement: Jura, Poligny Autres Lieu Poligny Adresse Salon d'Honneur de l'Ancien Hôtel de Ville 49 Grande Rue Ville Poligny lieuville 46.83623#5.7088