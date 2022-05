Buffet Campagnard

Buffet Campagnard, 9 juin 2022, . Buffet Campagnard

2022-06-09 – 2022-06-09 30 Animé par Hervé Delohen et Michel Trompettiste et Chanteur Réservation obligatoire Menu (boissons comprises) : Apéritif, salades composées, charcuterie, viande froide, poisson, fromage, dessert, café vins. Organisé par Les Dynamiques Ainés Crépicordiens Animé par Hervé Delohen et Michel Trompettiste et Chanteur Réservation obligatoire Menu (boissons comprises) : Apéritif, salades composées, charcuterie, viande froide, poisson, fromage, dessert, café vins. Organisé par Les Dynamiques Ainés Crépicordiens +33 6 27 66 29 57 Animé par Hervé Delohen et Michel Trompettiste et Chanteur Réservation obligatoire Menu (boissons comprises) : Apéritif, salades composées, charcuterie, viande froide, poisson, fromage, dessert, café vins. Organisé par Les Dynamiques Ainés Crépicordiens Association des Dynamiques Aines Crépicordiens dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville