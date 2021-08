Arles Salle des Fêtes - boulevard des Lices Arles, Bouches-du-Rhône Buenos Arles Tango Salle des Fêtes – boulevard des Lices Arles Catégories d’évènement: Arles

[**Arles Tanguedia**](http://www.arles-tanguedia.org/stageSoiree.php) organise son festival “Buenos Arles Tango” les 1, 2 et 3 octobre 2021. – milongas avec orchestre et DJ -atelier tango avec des maestros de niveau international -conférence “tango et parkinson” -apéro tango entrée gratuite avec démo et orchestre – initiation gratuite -Despédida auberge espagnole -exposants vêtements et chaussures. -DJ Yuliya Les détails sont en page d’actualités du site En espérant que la situation sanitaire le permette Telephone 1 : 06 21 88 84 54 (francis) Téléphone 2 : 06 61 81 75 64 (José) [réservation](https://www.helloasso.com/associations/arles-tanguedia/evenements/festival-buenos-arles-tango-1)

