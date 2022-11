Buenos Aires en Perche – Festival de Tango Argentin Rémalard en Perche Rémalard en Perche Catégories d’évènement: Orne

Rémalard-en-Perche

Buenos Aires en Perche – Festival de Tango Argentin Rémalard en Perche, 8 septembre 2023, Rémalard en Perche. Buenos Aires en Perche – Festival de Tango Argentin

Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire Rémalard Rémalard en Perche Orne Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau

2023-09-08 – 2023-09-10

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau

Rémalard en Perche

Orne 4ème édition du festival de Tango Argentin organisé par l’association Scène d’Influence. 3 jours autour de la culture argentine, la danse et la musique. En savoir + : : http://www.buenosairesenperche.com 4ème édition du festival de Tango Argentin organisé par l’association Scène d’Influence. 3 jours autour de la culture argentine, la danse et la musique. En savoir + : : http://www.buenosairesenperche.com buenosairesenperche@gmail.com +33 6 09 22 52 74 Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Rémalard-en-Perche Autres Lieu Rémalard en Perche Rémalard Adresse Rémalard en Perche Orne Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Ville Rémalard en Perche lieuville Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Departement Orne

Rémalard en Perche Rémalard Rémalard en Perche Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/remalard-en-perche/

Buenos Aires en Perche – Festival de Tango Argentin Rémalard en Perche 2023-09-08 was last modified: by Buenos Aires en Perche – Festival de Tango Argentin Rémalard en Perche Rémalard en Perche Rémalard 8 septembre 2023 Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire Rémalard Rémalard en Perche Orne Orne Rémalard en Perche

Rémalard en Perche Orne