Buenos Aires en Perche – Festival de Tango Argentin Rémalard en Perche, 8 septembre 2022, Rémalard en Perche. Buenos Aires en Perche – Festival de Tango Argentin Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche

2022-09-08 – 2022-09-11 Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau

Troisième édition du festival de Tango Argentin organisé par l'association Scène d'Influence à l'espace Octave Mirbeau à Rémalard.

buenosairesenperche@gmail.com
+33 6 09 22 52 74
https://www.facebook.com/festivaldetangoargentinenperche

Détails Catégories d’évènement: Orne, Rémalard-en-Perche Autres Lieu Rémalard en Perche Adresse Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Ville Rémalard en Perche lieuville Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche

