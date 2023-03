Buenos Aires Desire Tango Company Argentina THEATRE MUNICIPAL, 10 décembre 2023, DENAIN.

Un spectacle à la date du 2023-12-10 à 16:00. Tarif : 37.5 à 37.5 euros.

NP SPECTACLES (2-139020 & 3-139021) presente ce spectacle BUENOS AIRES DESIRE Tango Company Argentina Danse, chants et orchestre – Direction Alejandro FERREYRA Buenos Aires Desire c’est tout l’esprit de l’Argentine. Tango Company Argentina est devenue l’une des plus grandes compagnie connue comme les représentants les plus authentiques du tango. Parfois ludique, dramatique toujours sensuel, les danseurs rapides et furieux sont devenus en effet une référence culturelle de l’Argentine qui se produit dans le monde entier. Mouvements tourbillonnants, postures orgueilleuses, accouplements sensuels, ils montrent l’ampleur des styles et de la gamme des émotions qui ont fait du tango le phénomène culturel qu’il est. La compagnie est née dans la ville de Buenos Aires avec la très forte intention de maintenir l’essence et l’élégance du tango argentin : le tango social et les milongas colorées, les changements culturels et l’immigration, la vie nocturne et ses péchés, l’évolution du genre et la redécouverte des traditions. Ce spectacle nous invite à un voyage dans ce pays sud-américain à travers la danse et la musique passionnante qui l’incarne, il nous invite à une célébration passionnée du tango argentin.

THEATRE MUNICIPAL DENAIN rue de Villars Nord

